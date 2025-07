Tutta l’energia dei balli latini allo spazio CremArena

Rumba, samba: al via i balli latini, da stasera sino a domenica allo spazio Cremarena. La città di Crema sarà animata per tre giorni con musica, ballo e cibo coinvolgendo appassionati dei ritmi latini, curiosi e famiglie con bambini. L’evento CremArena latina, organizzato dal carnevale cremasco Odv, con il patrocinio del Comune di Crema, è ad ingresso libero e gratuito. Ogni sera, dalle 19, si aprirà la ristorazione con possibilità di mangiare ’Street food’, chiusura programmata alle 24. Prima dei balli e della musica latina ci sarà l’animazione e baby dance a cura di Crema Live Heart. Il palco di CremArena sarà a disposizione per far conoscere le scuole di ballo cittadine che portano gli alunni ad esibirsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutta l’energia dei balli latini allo spazio. CremArena

In questa notizia si parla di: balli - latini - cremarena - spazio

Cena in cielo, degustazioni e balli latini: al via il ‘Lungofiume di eventi’ in Darsena - La Darsena si prepara anche quest’anno ad ospitare un ‘Lungofiume di eventi’ che sanciscono l’arrivo ufficiale dell’estate anche sul versante fluviale della città , con un programma cha va dall’1 luglio e arriva per la prima volta a sfiorare il 10 agosto (e relative polemiche).

Tutta l’energia dei balli latini allo spazio. CremArena; Crema balla Latino: dal 25 al 27 luglio va in scena CremArena Latina; Balli e musica latina a CremArena per tre giorni.

Tutta l’energia dei balli latini allo spazio. CremArena - Rumba, samba: al via i balli latini, da stasera sino a domenica allo spazio Cremarena. Da quotidiano.net