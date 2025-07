Tutela dei minori a Reggio Calabria le proposte del garante Mattia in commissione

Lo stato della tutela dei minori nel territorio reggino è stata al centro dell'intervento del garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana, Emanuele Mattia, in audizione presso l'ottava commissione consiliare del Comune di Reggio Calabria (Pari opportunità , pace, diritti umani. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: tutela - minori - reggio - calabria

Giornata Nazionale contro la pedofilia: Mattarella sottolinea l'importanza della tutela dei minori - La pedofilia e la pedopornografia sono crimini raccapriccianti, che violano l'essenza dell'essere umano.

Foggia lancia il P.i.m, un nuovo presidio per la tutela dei minori - Questa mattina, nella Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano, è stato ufficialmente presentato il P.

Violenza su minori: per il CNDDU serve un sistema reale di prevenzione e tutela - Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani esprime sdegno per il caso di presunta violenza sessuale ai danni di un minore da parte di un noto talent scout bolognese.

Un... - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Vai su Facebook

Tutela dei minori a Reggio Calabria, le proposte del garante Mattia in commissione; Medical Center e Centro tutela disabili uniti a tutela dei minori : effettuate segnalazioni in Calabria; Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Calabria: “Parte il corso per tutori dei minori stran.

Reggio, il Garante Mattia in Commissione: ‘Proposte per il diritto dei bambini a sentirsi sicuri, riconosciuti e amati’ - Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Metro City in audizione in ottava Commissione: “Ogni parola e ogni gesto hanno un potenziale educativo. Segnala citynow.it

Medical Center e Centro tutela disabili uniti a tutela dei minori ... - Centro ascolto , disagio e tutela minori da anni supporta le fasce deboli in collaborazione con Medical center di Roma attraverso l' ausilio di professionisti quali psicologi ... Secondo adnkronos.com