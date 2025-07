Turista ubriaca sugli scogli viene salvata dal bagnino fuori dall’orario di servizio

Una turista francese in evidente stato di ebbrezza è stata salvata sugli scogli nelle acque del lido La Riccetta di Ortona. L’intervento del bagnino degli Angeli del Mare Rescue Italy Fisa (Federazione italiana salvamento acquatico) risale alla serata di ieri, giovedì, intorno ale 20.30.A. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Isola d'Elba, elisoccorso atterra sugli scogli per salvare la vita a un turista colto da malore. VIDEO e FOTO - Un intervento straordinario quello effettuato dal Pegaso che nella mattina di oggi, domenica 18 maggio, è riuscito nell'impresa di atterrare direttamente sugli scogli di Sant'Andrea (isola d'Elba) per salvare la vita a un turista di origine straniera colto da malore.

Scivola sugli scogli: ferita una turista. Ricoverata in ospedale - Turista scivola tra gli scogli a Trani e finisce in ospedale con una serie di fratture che non le permettevano di muoversi.

Turista svizzero si getta in mare per aiutare il figlio a Silvi e batte la testa sugli scogli: salvato dall'elisoccorso - Momenti di paura nel tardo pomeriggio del 15 luglio a Silvi Marina, dove un turista svizzero ha battuto la testa contro gli scogli dopo essersi tuffato in mare per salvare il figlio 13enne in difficoltà .

? Le immagini del salvataggio di una donna rimasta intrappolata sugli scogli e soccorsa dai Vigili del Fuoco, questo pomeriggio a Polignano a causa della forte mareggiata Vai su Facebook

ORTONA: TURISTA IN DIFFICOLTA’ SALVATA SUGLI SCOGLI - ORTONA – Attimi di apprensione ieri sera, giovedì 24 luglio, presso il Lido La Riccetta di Ortona (Chieti) dove una turista francese, in evidente stato di ebbrezza, è stata salvata sugli scogli. Secondo abruzzoweb.it

Si tuffa in mare per salvare il figlio, ma batte la testa sugli scogli: 45enne in gravi condizioni - L’uomo, accortosi del pericolo, si è lanciato in acqua per raggiungere il ragazzino, ma nel tuffo ha urtato violentemente la testa contro un fondale basso o contro alcuni scogli sommersi. Da news.fidelityhouse.eu