Tumminello passa al Benevento la risposta di Milan | La Salernitana non partecipa ad aste

A margine della presentazione del nuovo progetto di restyling dello stadio Arechi, il presidente granata, Maurizio Milan, ha parlato anche di calciomercato: "Le entrate non dipendono dalle uscite", ha detto. Il piatto forte, a proposito della campagna estiva di trasferimento, è stato il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Crotone, Tumminello al Benevento. In entrata interessano D'Ausilio, Starita e Cuppone - La dirigenza rossoblù ha definito con il club campano la cessione dell’attaccante rossoblù che finisce, dunque, in una squadra, ... Da msn.com