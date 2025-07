Tuffi grandi altezze Elisa Cosetti centra la finale ai Mondiali L’australiana Iffland verso l’oro

Si apre con il sorriso di Elisa Cosetti la seconda giornata dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze a Singapore. La ventitreenne di Trieste ha staccato il biglietto per la finale di domani nell’individuale dai 20 metri, confermando la dodicesima posizione con cui era si presentava prima dei due round odierni. Una qualificazione arrivata un po’ con il brivido, visto che dopo l’obbligatorio odierno (doppio indietro con due avvitamenti) da 64.60 si era trovata a rischio. Una situazione completamente sistemata con un eccellente triplo ritornato con mezzo avvitamento da 91.20 punti, con tutti i giudici che hanno dato 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi grandi altezze, Elisa Cosetti centra la finale ai Mondiali. L’australiana Iffland verso l’oro

Il fascino dei tuffi dalle grandi altezze. Il racconto di Cosetti e Barnaba - L’hanno soltanto sfiorato il podio a Polignano a mare. L’hanno accarezzato per qualche minuto. L’hanno sognato, spinti dalle migliaia di persone che facevano il tifo per loro sul ponte di Lama Mona.

Mondiali GA. Eliminatorie. Cosetti dodicesima. A seguire Barnabà e Baraldi - Sullo sfondo della baia di Singapore, dalle torri di 20 e 27 metri, è in corso la prima giornata dei campionati del mondo di tuffi dalle grandi altezze. federnuoto.it scrive

