Tuffi grandi altezze Andrea Barnabà e Davide Baraldi in finale dai 27 metri Popovici il migliore del day-2

Un autentico spettacolo al Palawan di Sentosa. Sullo sfondo della baia di Singapore, dalla torre di 27 metri, è andata in scena la seconda giornata dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. Un day-2 funzionale alla qualificazione alla finale di domani, riservata ai migliori 14 atleti della prova odierna. A tenere alto il vessillo italico sono stati Andrea BarnabĂ e Davide Baraldi. Entrambi gli azzurri hanno centrato l’obiettivo e saranno nell’atto conclusivo. BarnabĂ ha messo in mostra due rotazioni pregevoli, chiudendo con il sesto punteggio dell’overall (379.50), ovviamente considerando anche quanto fatto nel primo giorno di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi grandi altezze, Andrea BarnabĂ e Davide Baraldi in finale dai 27 metri. Popovici il migliore del day-2

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e Barnabà per stupire

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, Barnabà e Baraldi per stupire

Il fascino dei tuffi dalle grandi altezze. Il racconto di Cosetti e Barnaba - L’hanno soltanto sfiorato il podio a Polignano a mare. L’hanno accarezzato per qualche minuto. L’hanno sognato, spinti dalle migliaia di persone che facevano il tifo per loro sul ponte di Lama Mona.

08.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 27m maschili, round 3-4: Davide BARALDI, Andrea BARNABA' 13.32 NUOTO ARTISTICO – Acrobatico a squadre open, finale: ITALIA

TUFFI: A RICCIONE LA TRIESTINA NUOTO SFIDA I MIGLIORI GIOVANI D'ITALIA Di nuovo protagonista il settore tuffi della Triestina Nuoto Samer&Co.Shipping: dopo le prestazioni dalle Grandi Altezze di Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti e dopo la rassegna t

