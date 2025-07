Tu mamma non vuoi mai giocare a carte Come rimediare?

Mio figlio mi accusa di non voler mai giocare a niente. Giochiamo a carte? No. Giochiamo che ti spingo fortissimo e ti faccio cadere sul letto e poi ti percuoto con una canna da pesca? No. Giochiamo alla Play Station? Non dire sciocchezze! Giochiamo che tu cucini e io ti insulto? No. Giochiamo che ti lancio tutti i gatti addosso mentre stai uscendo dalla doccia? No. Giochiamo a spararti? No. Giochiamo all’apocalisse che dobbiamo tutti buttarci dalla finestra perché la casa è infestata? No. A quel punto mi accusa di essere una madre vecchia e noiosa, che non sa divertirsi. Io dico: infatti, perché non giochiamo a chi sta più fermo sul divano? Poi mi ricordo che mia nonna giocava a carte con me, anche se non ne aveva nessuna voglia, e i miei genitori giocavano a Scarabeo con me, e mia madre mi costruiva le fionde con dei pezzi di ramo e un elastico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

