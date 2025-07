Tu mai sola resterai | al via la campagna abbonamenti del Lanciano Fc

Prende ufficialmente il via la campagna abbonamenti del Lanciano Fc per la stagione 20252026 del campionato di Eccellenza Abruzzo con il nuovo sito ufficiale lancianofc.it che, con i canali social, diventa così il punto di riferimento per le informazioni e le notizie dal mondo rossonero."Tu mai. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: campagna - abbonamenti - lanciano - sola

Atalanta, dal 2 al 20 luglio la campagna abbonamenti al via - GLI ABBONAMENTI. Prelazioni fino al 10 luglio, dal 12 vendita libera. L’1 le info su sito web ufficiale.

'Mi sento il cuore a mille', la Sella Cento lancia la campagna abbonamenti - Nella cornice della Pinacoteca Civica 'Il Guercino', è stata presentata la nuova campagna abbonamenti della Benedetto XIV per la stagione sportiva 2025/2026.

Benedetto XIV lancia la nuova campagna abbonamenti alla Pinacoteca Il Guercino - I campionati non sono ancora terminati, ma la Benedetto XIV non perde tempo e presenta la nuova campagna abbonamenti.

“Tu mai sola resterai”: al via la campagna abbonamenti del Lanciano Fc; Tu mai sola resterai, al via la campagna abbonamenti del Lanciano Fc; “Tu mai sola resterai”: al via la campagna abbonamenti del Lanciano Fc.

“Tu mai sola resterai”: al via la campagna abbonamenti del Lanciano Fc - Con il nuovo sito internet della società rossonera parte ufficialmente la campagna abbonamenti con promozioni pensate per premiare i supporter storici e per riportare le famiglie allo stadio ... Segnala chietitoday.it

Campagna abbonamenti, sale ancora il numero degli abbonati: sold-out Curva Nord e Distinti, superata quota 26.000 tessere - AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO – Sale ancora il numero degli abbonati in casa Lazio. msn.com scrive