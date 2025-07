Trump tuona contro Macron | Quello che dice sulla Palestina non conta Ma è un bravo ragazzo

Il presidente Usa Donald Trump sminuisce la decisione dell’omonimo francese Macron di riconoscere lo stato di Palestina. Secondo lo statunitense, infatti, il riconoscimento “non ha importanza”. E ha poi aggiunto su Macron: “È una brava persona, mi piace, fa il gioco di squadra, ma la buona notizia è che quello che dice non conta”. L’annuncio del presidente transalpino aveva già provocato la reazione di Tel Aviv con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che aveva dichiarato che la decisione di Macron premiava “il terrorismo e rischia di creare un altro proxy iraniano”. Israele “condanna fermamente la decisione del presidente Macron di riconoscere uno Stato palestinese vicino a Tel Aviv sulla scia del massacro del 7 ottobre”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trump tuona contro Macron: “Quello che dice sulla Palestina non conta. Ma è un bravo ragazzo”

In questa notizia si parla di: macron - trump - dice - palestina

Ucraina, per Trump “giorno grandioso”. Ma Macron frena: “Proposta Putin non basta” - (Adnkronos) – Dopo la risposta di Putin alla richiesta di tregua di un mese tra Russia e Ucraina dei leader Ue, arrivano le prime reazioni alle parole del leader del Cremlino.

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Parigi. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si è affermato come il leader europeo sul dossier ucraino.

Ucraina, Macron e Starmer: “La posizione di Mosca è inaccettabile, ne abbiamo parlato con Trump” - Da Tirana, dove si trovano per il vertice della Commissione politica europea, Keir Starmer ed Emmanuel Macron hanno concordato con Donald Trump che la posizione della Russia nei negoziati per il cessate il fuoco è inaccettabile, e intendono coordinare una risposta.

New Podcast! "PRIME PAGINE | Ucraina, telefonata Macron-Putin. Trump: ok di Israele per tregua a Gaza" on @Spreaker #afa #allerta #assistenza #austria #caldo #capitali #francia #gaza #germania #hamas #israele #macron #pace #palestina #putin #tru Vai su X

L'annuncio di Macron sulla Palestina, le immagini Vai su Facebook

Trump, quello che dice Macron sulla Palestina non conta; Israele-Hamas, le news sulla guerra. Trump: “Hamas non voleva l’accordo”; Wafa: Israele arresta il Gran Muftì di Gerusalemme. Macron: Francia riconoscerà Stato di Palestina - Trump: Hamas non voleva fare accordo, penso sarà braccata.

Trump: 'Quello che dice Macron sulla Palestina non conta'. Sì di Israele al lancio di cibo su Gaza, 'ma non c'è carestia' - Netanyahu: 'Valutiamo opzioni alternative per gli ostaggi' (ANSA) ... Da ansa.it

Trump: "Riconoscere la Palestina? Quello che dice Macron non conta" - Il segretario di Stato Rubio: "Decisione sconsiderata, ostacola la pace". Riporta msn.com