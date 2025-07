Trump | Riconoscimento dello Stato di Palestina? Quello che dice Macron non conta

Durante un incontro con la stampa prima della sua partenza per la Scozia, Donald Trump ha commentato l’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile riconoscimento dello Stato di Palestina previsto per settembre: «È una brava persona, mi piace, fa il gioco di squadra, ma la buona notizia è che quello che dice non conta ». In merito al conflitto in Medio Oriente, ha aggiunto: «Ho parlato con Netanyahu ma non posso dirvi di cosa. È stato un po’ deludente ». Trump ha inoltre dichiarato che «Hamas non voleva raggiungere un accordo», facendo riferimento al fallimento delle trattative in corso in Qatar. 🔗 Leggi su Lettera43.it

