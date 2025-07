Trump | Riconoscere la Palestina? Quello che dice Macron non conta

Dura presa di posizione degli Stati Uniti contro la proposta francese di riconoscere uno Stato palestinese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Usa "respingono fermamente il piano" del presidente Emmanuel Macron, scrive il segretario di Stato Marco Rubio in un messaggio su X. "Questa decisione sconsiderata non fa che alimentare la propaganda di Hamas e ostacola la pace". E conclude in modo lapidario: "√ą uno schiaffo in faccia alle vittime del 7 ottobre". Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente Donald Trump. "Quello che dice lui (Macron, ndr) non conta". Poi, per non esagerare, tende un ramoscello d'ulivo al leader francese: Macron √® "un brav'uomo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Trump: "Riconoscere la Palestina? Quello che dice Macron non conta"

In questa notizia si parla di: riconoscere - macron - trump - palestina

Macron: ‚ÄúRiconoscere la Palestina √® esigenza politica‚ÄĚ - Per il presidente francese Emmanuel Macron, ‚Äúriconoscere la Palestina non √® solo un obbligo morale ma anche una necessit√† politica‚ÄĚ.

Macron: 'Riconoscere la Palestina un dovere morale'. Ira di Israele: 'Crociata contro di noi. Costruiremo Stato ebraico in Cisgiordania' - Tensione tra il presidente francese e Israele.¬† La replica di Gerusalemme:¬†¬ęPer Macron il 7 ottobre √® festa nazionale¬Ľ

Macron promette di riconoscere lo Stato di Palestina, Israele risponde: ‚ÄúProgetto che finir√† nel cestino della storia‚ÄĚ - Con la conferenza a Singapore si chiude il tour del presidente francese Macron nel sud-est asiatico, dove il presidente francese ha cercato di spendere la maggior parte dei suoi discorsi sulle questioni belliche che interessano l'Occidente.

L'annuncio di Macron sulla Palestina, le immagini Vai su Facebook

Wafa: Israele arresta il Gran Muft√¨ di Gerusalemme. Macron: Francia riconoscer√† Stato di Palestina - Trump: Hamas non voleva fare accordo, penso sar√† braccata; Israele-Hamas, le news sulla guerra. Trump: ‚ÄúHamas non voleva l‚Äôaccordo‚ÄĚ; Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Trump: ¬ęNon conta quello che dice Macron sulla Palestina¬Ľ. L'Idf dice s√¨ ai lanci di cibo su Gaza. Gerusalemme: arrestato il Gran Muft√¨.

Trump, quello che dice Macron sulla Palestina non conta - "Quello che dice non importa, non ha alcun peso": così Donald Trump sulla decisione di Emmanuel Macron di riconoscere lo Stato di Palestina. Si legge su quotidiano.net

Palestina, "il riconoscimento di Macron è anti-Trump. Ma il cammino delineato va verso uno 'stato unico', 'Il grande Israele'" - "Il sì francese, unico dei paesi aderenti al G7 ad averlo fatto fino ad oggi, al riconoscimento di uno stato palestinese, è un vero e proprio missile diplomatico ma a doppia testata: da un lato la boc ... Segnala affaritaliani.it