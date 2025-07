Trump quello che dice Macron sulla Palestina non conta

"Quello che dice non importa, non ha alcun peso": così Donald Trump sulla decisione di Emmanuel Macron di riconoscere lo Stato di Palestina. Ma "è un bravo ragazzo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, quello che dice Macron sulla Palestina non conta

In questa notizia si parla di: trump - dice - macron - palestina

Trump dice: a Istanbul potrei esserci anch’io. L’attardarsi di Putin e i prossimi passi dell’Ue - Bruxelles. Il presidente americano, Donald Trump, non ha escluso di andare a Istanbul giovedì per i negoziati diretti tra Ucrai.

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate” - A Kiev si avverte, almeno in parte, un cambio di passo. La Casa Bianca, con una decisione a sorpresa, rimette in moto il flusso delle forniture militari verso l’Ucraina, ribaltando in poche ore scelte recenti e aspettative consolidate.

Trump esulta per l’accordo sui dazi con il Regno Unito, ma non dice cosa c’è dentro - Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno detto di aver raggiunto un accordo commerciale a seguito dei dazi imposti da Donald Trump, ma non hanno chiarito i contenuti.

New Podcast! "PRIME PAGINE | Ucraina, telefonata Macron-Putin. Trump: ok di Israele per tregua a Gaza" on @Spreaker #afa #allerta #assistenza #austria #caldo #capitali #francia #gaza #germania #hamas #israele #macron #pace #palestina #putin #tru Vai su X

L'annuncio di Macron sulla Palestina, le immagini Vai su Facebook

Israele-Hamas, le news sulla guerra. Trump: “Hamas non voleva l’accordo”; Wafa: Israele arresta il Gran Muftì di Gerusalemme. Macron: Francia riconoscerà Stato di Palestina - Trump: Hamas non voleva fare accordo, penso sarà braccata; Trump, quello che dice Macron sulla Palestina non conta.

Trump, quello che dice Macron sulla Palestina non conta - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Riporta giornaledibrescia.it

Palestina, "il riconoscimento di Macron è anti-Trump. Ma il cammino delineato va verso uno 'stato unico', 'Il grande Israele'" - "Il sì francese, unico dei paesi aderenti al G7 ad averlo fatto fino ad oggi, al riconoscimento di uno stato palestinese, è un vero e proprio missile diplomatico ma a doppia testata: da un lato la boc ... Come scrive affaritaliani.it