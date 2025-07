Trump | Possibilità al 50% di accordo con l' Ue | Col Canada forse nessuna intesa

Con le tariffe americane al 15%, ci sarà un impatto da 10 miliardi di euro sulle aziende italiane. Sul caso Epstein: "Non ho nulla a che fare con lui, non sono mai stato sulla sua isola".

Mentre Trump indebolisce il dollaro, l’euro ha per la prima volta la possibilità, e la responsabilità, di diventare grande - Forse non ce ne siamo accorti, distratti com’eravamo da elezioni, guerre e treni lenti. Ma sta succedendo qualcosa destinato a cambiare l’economia globale per i prossimi vent’anni: il dollaro si sta logorando.

Ucraina, Trump: “Tra Putin e Zelensky odio tremendo, pace impossibile”, poi il dietrofront: “Buone possibilità”; USA spostano Patriot da Israele a Kiev - VIDEO - Il tycoon ha parlato delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina e di come stia lavorando per fare in modo che questo accada Il presidente Usa, Donald Trump, ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile.

La promessa del primo ministro Mark Carney ai premier canadesi riuniti ad Huntsville

Il presidente Usa annuncia l'aumento dei dazi sulle importazioni canadesi, esentando solo i beni conformi all'accordo Usmca. L'Ue attende dettagli sulle nuove aliquote tariffarie di Trump, ma funzionari europei sperano in un accordo che eviti dazi unilaterali

Trump: Possibilità al 50% di accordo con l'Ue | Da dazi al 15% impatto da 10 miliardi di euro sulle aziende italiane; Trump: Powell sta facendo un lavoro terribile. L'UE affina i controdazi , Sefkovic a Washington - Borse asiatiche chiudono in calo a causa del timore sulle tariffe; Quel che resta della Global Minimum Tax.