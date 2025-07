Trump non vedo l' ora di incontrare von der Leyen domenica

"Non vedo l'ora di incontrare Ursula von der Leyen domenica, è una donna molto rispettata". Lo ha detto Donald Trump al suo arrivo in Scozia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, non vedo l'ora di incontrare von der Leyen domenica

In questa notizia si parla di: trump - vedo - incontrare - leyen

Il mondo saluta il Pontefice americano. Le congratulazioni di Trump: “Un onore per noi. Non vedo l’ora di incontrarlo” - Per la prima volta la Chiesa cattolica saluta un Papa americano. Robert Francis Prevost, cardinale nato a Chicago, ha assunto il nome di Leone XIV.

Trump “Il primo Papa americano è un grande onore. Non vedo l’ora di incontrarlo” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “ C ongratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa.

Papa Leone XIV, Trump: “Onore che sia il primo Papa statunitense, non vedo l’ora di incontrarlo” - Il Papa neo eletto sembra però piuttosto distante dalle politiche del presidente americano. Nel corso della sua carriera sembra aver dimostrato una certa vicinanza agli emarginati e ai migranti.

#URC2025 | PdC Giorgia Meloni Pres Volodymyr Zelens'kyj , Pres Commissione Ursula von der Leyen, Cancelliere Friedrich Merz e PM Donald Tusk aprono i lavori della Ukraine Recovery Conference. Saluti introduttivi del Min Antonio Taja Vai su Facebook

Usa-Ue, verso l'intesa su una tariffa al 15%. Von der Leyen: Deve essere soddisfacente - Trump: Quello con l'Ue sarebbe l'accordo sui dazi più grande di tutti; Trump, non vedo l'ora di incontrare von der Leyen domenica; Trump, non vedo l'ora di incontrare von der Leyen domenica.

Trump, non vedo l'ora di incontrare von der Leyen domenica - "Non vedo l'ora di incontrare Ursula von der Leyen domenica, è una donna molto rispettata". Si legge su ansa.it

Dazi, von der Leyen: “Vedrò Trump in Scozia domenica” - La presidente della Commissione Ue: «Discuteremo delle relazioni commerciali transatlantiche e di come possiamo mantenerle solide» ... Scrive msn.com