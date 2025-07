Trump ' non sono mai andato sull' isola di Epstein'

"Non sono mai andato sull'isola di Epstein": lo ha detto Donald Trump prima di partire per la Scozia. "La gente dovrebbe davvero concentrarsi su come sta andando il Paese", ha detto Trump rispondendo a una domanda sul caso. "Non ho niente a che fare con quell'uomo", ha assicurato. Quanto alla grazia per Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein condannata a 20 anni di carcere, "è una cosa a cui non ho pensato", ha aggiunto.

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein - Come spiegato in un precedente articolo, sono numerosi i contenuti considerati “scottanti” utilizzati per sostenere una presunta complicità di Donald Trump nei crimini commessi da Jeffrey Epstein.

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

Il Wall Street Journal ha pubblicato il contenuto di un biglietto di auguri che l'attuale presidente statunitense Donald Trump avrebbe mandato a Jeffrey Epstein nel 2003 in occasione del suo 50esimo compleanno.

Trump nega la lettera oscena a Epstein: «Non disegno». Ma i suoi schizzi sono finiti all'asta per migliaia di dollari

Trump e il caso Epstein: il presidente Usa sulla graticola tra rivelazioni, file secretati e Maga in rivolta - Ma intanto il dipartimento di Giustizia è andato a sentire l'ex complice e fidanzata del finanziere