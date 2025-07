Trump mai informato che il mio nome fosse nei file Epstein

Donald Trump ha ripetuto di "non essere mai stato informato che il suo nome" fosse nei file sul caso Jeffrey Epstein. Il presidente lo aveva già detto a metà luglio ma lo ha ribadito oggi, al suo arrivo in Scozia, dopo uno scoop del Wall Street Journal secondo il quale il tycoon avrebbe ricevuto un briefing sull'argomento a maggio dalla procuratrice generale Pam Bondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, mai informato che il mio nome fosse nei file Epstein

In questa notizia si parla di: trump - informato - nome - fosse

Cnn, Trump adirato con staff per non averlo informato su 'Taco' - Donald Trump si è adirato per non solo per il nuovo termine Taco ('Trump always chickens out', Trump fa sempre marcia indietro) coniato per lui da un opinionista del Financial Times, ma anche per il fatto che il suo staff non lo aveva informato che il nomignolo stava guadagnando terreno.

Donald Trump, "ho informato anche Giorgia Meloni": il piano per la pace - E meno male che Giorgia Meloni doveva restare fuori dai tavoli che contano. Almeno questa era il succo della solita propaganda orchestrata dalla sinistra nostrana.

'Trump non informato di raid ucraino con droni in Siberia' - Trump non era informato dell'attacco ucraino con droni contro i bombardieri russi in Siberia: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Ha chiesto che fossero inseriti sui maxi schermi i sottotitoli in italiano del suo discorso. Non per estetica, ma perché nessuno potesse dire “non avevo capito”. Sul palco di San Siro, Bruce Springsteen non ha solo suonato. Ha puntato il dito contro Trump e la su Vai su Facebook

Trump, mai informato che il mio nome fosse nei file Epstein; Trump, mai informato che il mio nome fosse nei file Epstein; Trump infuriato per il caso Epstein: Gli articoli del Wall Street Journal sono solo fake.

Trump, mai informato che il mio nome fosse nei file Epstein - Donald Trump ha ripetuto di "non essere mai stato informato che il suo nome" fosse nei file sul caso Jeffrey Epstein. Secondo ansa.it

Caso Epstein, Maxwell indica 100 persone legate al pedofilo. Trump: "Mai informato che il mio nome fosse nei suoi file" - Ghislaine Maxwell , condannata a vent'anni per traffico sessuale di minorenni, nell’incontro riservato con il viceministro della Giustizia e avvocato ... Da gazzettadelsud.it