Trump Macron sulla Palestina? Quello che dice non conta

WASHINGTON (ITALPRESS) – La decisione della Francia di riconoscere uno Stato palestinese non avrĂ alcun effetto sul conflitto in Medio Oriente. Ne è convinto il presidente statunitense Donald Trum, come riferisce la Cnn. Il presidente francese Emmanuel Macron “è a posto, ma quello che dice non conta”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: macron - dice - conta - trump

Tra Meloni e Macron c’è il mediatore Merz, ma la premier dice no alle truppe in Ucraina - Secondo il Financial Times il cancelliere tedesco Friedrich Merz avrebbe cercato di raffreddare un’aspra disputa diplomatica tra Roma e Parigi.

Iran, Trump firma la de-escalation. Poi la polemica con Macron: "Lascio il G7, ma non è come dice lui" | La diretta - Il tycoon torna a Whashington e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perché vado via. Lui non lo capisce mai"

Francia e Regno Unito devono proteggere l’Europa, dice Macron - Francia e Regno Unito hanno una responsabilità speciale nel salvaguardare la sicurezza europea in questo periodo di incertezze e di minacce per l’ordine internazionale.

Trump: «Riconoscimento dello Stato di Palestina? Quello che dice Macron non conta». Sul fallimento dei negoziati in Qatar: «Hamas non voleva raggiungere un accordo» Vai su X

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi un colloquio telefonico con quello francese Emmanuel Macron. Lo riferisce l'agenzia Interfax citando il Cremlino. Il essa, stando alle prime informazioni, pare che si sia parlato della necessitĂ di un cessate il fuoc Vai su Facebook

Trump: 'Quello che dice Macron sulla Palestina non conta'. Sì di Israele al lancio di cibo su Gaza, 'ma non c'è carestia'; Trump: «Macron riconosce la Palestina? Quello che dice non conta»; Israele-Hamas, le news sulla guerra. Trump: “Quello che dice Macron sulla Palestina non conta”.

Trump: "Macron riconosce la Palestina? Quello che dice non conta" - Così Donald Trump ha risposto a una domanda sul presidente francese Emmanuel Macron e il riconoscimento dello Stato ... Si legge su lapresse.it

Trump: "Riconoscere la Palestina? Quello che dice Macron non conta" - Il segretario di Stato Rubio: "Decisione sconsiderata, ostacola la pace". Scrive msn.com