Trump | Macron? Sue parole sulla Palestina non hanno peso ma è un bravo ragazzo | Per i bimbi affamati di Gaza non c' è più tempo

Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non è seria». L'Idf: sì al lancio di cibo a Gaza, «ma non c'è carestia» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: "Macron? Sue parole sulla Palestina non hanno peso, ma è un bravo ragazzo" | Per i bimbi affamati di Gaza «non c'è più tempo»

Israele approva la "conquista e l'occupazione di Gaza": in cosa consiste il piano che partirà solo dopo l'ok di Trump - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità il piano che prevede la conquista e l'occupazione, anche totale, della Striscia di Gaza.

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale continua a evolversi con decisioni e mosse inaspettate da parte di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, due esponenti che hanno segnato momenti cruciali negli ultimi mesi.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Donald Trump è sul punto di fare un «grande annuncio» sulla guerra in Ucraina e conta di arrivare a un cessate il fuoco a Gaza «entro la settimana», ma a Kiev e a Gaza continuano a morire civili. Hai perso la puntata di oggi? Puoi ascoltarla sul sito e sull'app Vai su Facebook

Trump attacca Macron sul riconoscimento dello Stato di Palestina: È un bravo ragazzo, ma le sue parole non contano nulla; Gaza, Trump: «Macron? Vuole riconoscere la Palestina? Quello che dice non ha peso, ma è un bravo ragazzo». Israele arresta il Gran Muftì di Gerusalemme; Macron: La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina – svolta storica del presidente francese.

Trump accusa Hamas: "Non vuole la pace a Gaza. Il riconoscimento della Palestina? Macron non conta" - Durante un punto stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha accusato Hamas di aver fatto fallire i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza, affermando che il gruppo palestinese “non voleva davvero un a ... Da repubblica.it

Trump attacca Macron sul riconoscimento dello Stato di Palestina: "È un bravo ragazzo, ma le sue parole non contano nulla" - La replica del presidente americano all'omonimo francese dopo l'annuncio che Parigi riconoscerà ufficialmente lo Stato palestinese ... today.it scrive