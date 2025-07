Trump | Macron? Le parole sulla Palestina non hanno peso Ma è un bravo ragazzo Israele arresta il Gran Muftì di Gerusalemme

Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non è seria». L'Idf: sì al lancio di cibo a Gaza, «ma non c'è carestia». Trump: «Macron? Le parole sulla Palestina non hanno peso. Ma è un bravo ragazzo». Israele arresta il Gran Muftì di Gerusalemme

Ucraina, per Trump “giorno grandioso”. Ma Macron frena: “Proposta Putin non basta” - (Adnkronos) – Dopo la risposta di Putin alla richiesta di tregua di un mese tra Russia e Ucraina dei leader Ue, arrivano le prime reazioni alle parole del leader del Cremlino.

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Parigi. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si è affermato come il leader europeo sul dossier ucraino.

Ucraina, Macron e Starmer: “La posizione di Mosca è inaccettabile, ne abbiamo parlato con Trump” - Da Tirana, dove si trovano per il vertice della Commissione politica europea, Keir Starmer ed Emmanuel Macron hanno concordato con Donald Trump che la posizione della Russia nei negoziati per il cessate il fuoco è inaccettabile, e intendono coordinare una risposta.

Emmanuel Macron ha deciso di compiere un passo storico. La Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina. L'annuncio è arrivato direttamente dai profili social del presidente francese. «Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura

Macron: La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina – svolta storica del presidente francese; Guerra MO, Witkoff: negoziati falliti per egoismo Hamas. Macron: riconosceremo Palestina; «Falliti i colloqui in Qatar», Witkoff accusa Hamas. Macron: la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina.

Trump, quello che dice Macron sulla Palestina non conta - "Quello che dice non importa, non ha alcun peso": così Donald Trump sulla decisione di Emmanuel Macron di riconoscere lo Stato di Palestina. Da altoadige.it

Palestina, "il riconoscimento di Macron è anti-Trump. Ma il cammino delineato va verso uno 'stato unico', 'Il grande Israele'" - "Il sì francese, unico dei paesi aderenti al G7 ad averlo fatto fino ad oggi, al riconoscimento di uno stato palestinese, è un vero e proprio missile diplomatico ma a doppia testata: da un lato la boc ... Scrive affaritaliani.it