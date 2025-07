Trump | Hamas non vuole fare un accordo a Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2025 “A Gaza si sono tirati indietro dai negoziati. È stato un peccato. Hamas non voleva davvero fare un accordo. Credo che vogliano morire, ed è davvero brutto.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - hamas - fare - accordo

Guerra in M.O., Trump valuta riconoscimento Stato palestinese senza Hamas. Ma Washington smentisce - Prosegue senza sosta, al 583° giorno, il conflitto tra Israele e Hamas, che nel frattempo ha assunto dimensioni regionali coinvolgendo Libano, Siria, Iran e Yemen.

Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa - Meno di una settimana dopo i colloqui diretti con il gruppo yemenita Ansarallah, gli Stati uniti aggirano per la seconda volta Israele, ottenendo un accordo diretto con Hamas sul rilascio […] The post Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa first appeared on il manifesto.

Trump, 'Alexander sarà rilasciato da Hamas. Ottima notizia' - "Idan Alexander, l'ostaggio americano ritenuto morto, sarà rilasciato da Hamas. Ottima notizia": lo scrive il presidente Usa Donald Trump su Truth.

Trump: «Riconoscimento dello Stato di Palestina? Quello che dice Macron non conta». Sul fallimento dei negoziati in Qatar: «Hamas non voleva raggiungere un accordo» Vai su X

La fine della guerra a Gaza e un nuovo inizio degli Accordi di Abramo. Per Trump l’intervento contro Teheran è collegato alla fine della guerra nella Striscia. La proposta di accordo tra Israele e Hamas. Di Micol Flammini Vai su Facebook

Trump, Hamas non voleva arrivare a un accordo per una tregua a Gaza; Trump: Hamas non vuole fare un accordo a Gaza – Il video; Trump: Hamas non vuole realmente raggiungere un accordo.

Trump: "Hamas non vuole fare un accordo a Gaza" - ” Così il Presidente degli Stati Uniti Donal ... Riporta ilgiornale.it

Trump: "Hamas non vuole fare un accordo a Gaza" – Il video - (Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2025 “A Gaza si sono tirati indietro dai negoziati. Secondo msn.com