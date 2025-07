Trump forse niente accordo con il Canada sui dazi

Gli Usa potrebbero non raggiungere un accordo commerciale con il Canada: lo ha detto Donald Trump prima di partire per la Scozia, suggerendo che la sua amministrazione potrebbe fissare unilateralmente un' aliquota tariffaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, forse niente accordo con il Canada sui dazi

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

Gli Stati Uniti sono molto vicini ad un'intesa commerciale con l'India, mentre un accordo potrebbe essere raggiunto anche con l'Europa, ma è troppo presto per dire se possa essere raggiunto con il Canada: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump #ANSA Vai su X

Trump impone dazi del 30% su tutti i beni europei: l’Europa cerca una risposta senza cadere nella guerra commerciale. Il 12 luglio l’amministrazione Trump ha annunciato dazi generalizzati del 30% sull’intero export dell’Unione Europea a partire dal 1° agost Vai su Facebook

