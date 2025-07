Trump e il caso Epstein | il presidente Usa sulla graticola tra rivelazioni file secretati e Maga in rivolta

Roma, 25 luglio 2025 - Il caso Epstein continua a tormentare Donald Trump. Dopo le accuse del Wall Street Journal sulla presunta lettera a contenuto sessuale inviate al finanziere, ora il suo nome riappare collegato ai  file secretati dell’Fbi. Una prova inconfutabile dei legami tra l'attuale presidente degli Stati Uniti e uno dei predatori sessuali più noti della storia. Sempre secondo il Wsj, è stata la procuratrice generale Pam Bondi a informarlo direttamente lo scorso maggio. E nel frattempo, anche tra i sostenitori del ‘Make America Great Again’ continuano a serpeggiare malumori: in molti chiedono che tutti i documenti vengano resi pubblici e che si faccia finalmente chiarezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump e il caso Epstein: il presidente Usa sulla graticola tra rivelazioni, file secretati e Maga in rivolta

