Trump contro la Francia sulla Palestina | Macron non conta niente

Il riconoscimento dello Stato di Palestina non è un favore a Hamas, anzi «dà torto» ai terroristi e «ragione agli attori palestinesi che hanno scelto il dialogo e la pace». Di fronte alle critiche di Israele e Stati Uniti, la Francia di Emmanuel Macron tira dritto sulla decisione di riconoscere lo Stato palestinese nella prossima assemblea generale dell’Onu a settembre, diventando il 148esimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump contro la Francia sulla Palestina: "Macron non conta niente"

In questa notizia si parla di: francia - palestina - macron - trump

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, anche Macron si sveglia: “È un’esigenza politica, non solo un dovere morale” - È possibile che Macron approfitti della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite a New York dal 17 al 20 giugno per annunciare ufficialmente il riconoscimento La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina.

Alta tensione Francia-Israele: «Macron vuole riconoscere la Palestina? Noi espandiamo lo Stato ebraico in Cisgiordania» - Ancora forti tensioni tra Francia e Israele. Quest’ultimo, infatti, ha accusato Emmanuel Macron di aver intrapreso una « crociata contro lo Stato ebraico ».

Match Francia-Israele, Macron: “Riconoscere la Palestina è un dovere morale”. Tel Aviv: “La sua festa è il 7 ottobre” - Francia e Israele sfiorano l’incidente diplomatico. Emmanuel Macron, in occasione del forum di difesa Shangri-La Dialogue di Singapore, in un rincorsa solitaria, ha ribadito la necessità per l’Europa di “indurire la posizione collettiva” contro lo Stato ebraico, se – ha detto- “non ci sarà una risposta commisurata alla situazione umanitaria che verrà affrontata nelle prossime ore e giorni”.

#TG2000 - #Israele arresta e poi rilascia il #GranMuftì di #Gerusalemme. #Francia pro-#Palestina #25luglio #TV2000 #Hamas #Netanyahu #trump #Macron #Gaza Vai su X

In Europa è ancora una volta la #Francia che apre la strada e mostra coraggio, capacità di imporsi e fedeltà alle proprie idee. Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di #Palestina mettendosi contro #Israele e #StatiUniti, che protestano e insinuano ritor Vai su Facebook

Wafa, Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì di Gerusalemme - Berlino, pronti ad aumentare la pressione su Israele; Macron: Francia riconoscerà Palestina. Comunità internazionale divisa; Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Trump: «Non conta quello che dice Macron sulla Palestina». L'Idf dice sì ai lanci di cibo su Gaza.

Trump contro Macron sulla Palestina: 'Non conta niente'. Sì di Israele al lancio di cibo su Gaza, 'ma non c'è carestia' - Netanyahu: 'Valutiamo opzioni alternative per gli ostagg ... ansa.it scrive

La Francia riconoscerà la Palestina. Trump: "Macron? Le sue parole non contano" - La decisione verrà ufficializzata a settembre davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, ma la Francia di Emmanuel ... Come scrive iltempo.it