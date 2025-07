Trump arrivato in Scozia prime proteste ad accoglierlo

Il presidente americano Donald Trump, è giunto stasera in Scozia a bordo dell'Air Force One, per una visita privata di 5 giorni in cui si dedicherà a visitare due resort di lusso di proprietà della sua famiglia, ma avrà anche incontri politici informali con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e con il premier britannico Keir Starmer. Trump - la cui madre aveva origini scozzesi - è stato accolto nell'aeroporto Prestwick, presso Glasgow, dal capo del governo locale scozzese, John Swinney, con il quale ha detto di voler discutere di diverse sue iniziative economiche. Il programma prevede poi lo spostamento in elicottero a Turnberry, nella contea dell'Ayrshire, dove The Donald possiede uno dei suoi due resort-golf club. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump arrivato in Scozia, prime proteste ad accoglierlo

Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia - La Casa Bianca sta rimuovendo il Wall Street Journal dal gruppo di testate che copriranno il viaggio del presidente in Scozia nel fine settimana (25-29 luglio): lo ha dichiarato a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia - A riferirlo è la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha sottolineato la "condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal" L'articolo Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia proviene da Il Difforme.

Trump esclude il Wall Street Journal dal suo viaggio in Scozia: ritorsione per la lettera a Epstein - La Casa Bianca ha escluso il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che copriranno il viaggio del presidente Trump in Scozia nel fine settimana.

Trump, le proteste lo seguono di Scozia: inaugura golf club dedicato a sua madre e vede Starmer - Gli organizzatori prevedono un’ondata di resistenza da Ayrshire ad Aberdeenshir, gli scozzesi scenderanno in piazza contro le politiche del presidente statunitense ... Si legge su msn.com