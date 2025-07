Trump a letto con Satana | così South Park prende in giro il presidente Usa

Ritorno col botto per South Park. Dopo una pausa di due anni, il cartone animato più irriverente e politico degli Stati Uniti, giunto alla 27esima stagione, è andato in onda mercoledì sera su Comedy Central con un primo nuovo episodio incentrato fortemente su Donald Trump e sui suoi ultimi guai a Washington. Nella puntata della serie satirica, che ruota anche attorno alla fine del " wokeness ", il tycoon è raffigurato come un bullo che minaccia di imporre dazi o di fare causa a chiunque non sia d'accordo con lui. In una scena che ha fatto molto discutere il presidente finisce a letto con Satana che lo rifiuta e prende in giro le dimensioni del suo pene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

