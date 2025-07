Trovato in fin di vita sul ciglio della strada | muore poco dopo all' ospedale

Una persona è stata trovata in fin di vita nella serata di giovedì 24 luglo intorno alle 22:30 lungo la provinciale Opitergina nei pressi di Vallenoncello.Ad accorgersi sono stati alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. La Sores ha mandato sul posto il personale di pronto intervento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: vita - trovato - ciglio - strada

Neonato trovato senza vita nella culla termica: «Era ancora vivo, è morto per ipotermia». L'autopsia conferma la perizia - Il piccolo Angelo, il neonato che fu trovato senza vita in una culla termica della chiesa di San Giovanni Battista di Bari, quando fu abbandonato era ancora vivo: il materiale presente sul.

Trovato senza vita in casa, choc per la morte di un 50enne - Un docente di 50 anni, di Mercato San Severino, è stato trovato senza vita sabato scorso, in casa propria.

Terni, uomo senza vita trovato tra corso Garibaldi e la rotonda dei Partigiani - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato sabato mattina a Terni. Il cadavere dell’uomo di 53 anni è stato rinvenuto dalla polizia tra corso Garibaldi e la rotonda dei Partigiani.

Due mesi di vita. Un corpicino coperto di pulci. Parte del cranio esposto. E un’anima fragile, ancora viva per miracolo. Cubone è il nome di questa cane femmina trovata sola, ferita e in condizioni disperate sul ciglio di una strada del Texas, forse lanciata da un’ Vai su Facebook

Trovato in fin di vita sul ciglio della strada: muore poco dopo all'ospedale; Trovato cervo senza vita sul ciglio della strada; Bedonia, trovato senza vita sul ciglio della strada.

Trovata a bordo strada sotto al sole cocente: Tomasina, appena 30 giorni di vita e un passato da dimenticare - Il cane, ora ribattezzato Cristiano, è stato subito sottoposto a visita veterinaria. Come scrive vistanet.it

Sasso Marconi, investita e uccisa mentre passeggiava con il cane sul ciglio della strada - Simona Guerrini, 55 anni, è morta dopo essere stata investita da un furgone. Come scrive corrieredibologna.corriere.it