Trovati un cadavere e un ferito a Prato nel residence Ferrucci da cui sparì Denisa Maria Adas

Giallo a Prato, 51enne trovato morto nel residence in cui alloggiava Denisa Adas. Al fianco del cadavere un uomo ferito di 55 anni.

