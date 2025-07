Trovate ossa umane L’esame del Dna dirà se è Emanuela Orlandi

Caso Orlandi. Ossa umane, datate, trovate in un vecchio padiglione del San Camillo. Dunque a pochi passi dal luogo della prigionia di Emanuela Orlandi, per come la racconta Sabrina Minardi, all'epoca amante di Enrico De Pedis. Ovvero il boss della banda della Magliana che avrebbe gestito il rapimento, la detenzione e l'uccisione della figlia di un funzionario vaticano, sequestrata per ricattare la Santa Sede dopo l'attentato fallito al Papa. I resti umani sono stati trovati durante i lavori di ristrutturazione del Padiglione Monaldi, un tempo reparto di patologia clinica neuromuscolare, attivo fino alla fine degli anni '80, parzialmente ristrutturato nel 1999 per poi dichiararlo definitivamente pericolante, lasciandolo in mano ai senza tetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

