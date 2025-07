trionfo nel nome di sari del rosso zaccherini vince con giselle ors

ll convegno di mercoledì riservato ai gentlemen drivers e dedicato al ricordo di Sari Del Rosso ha visto trionfare l’ospite bolognese Matteo Zaccherini. Che "Zac" era nella serata "giusta" si è capito già dalla prima corsa quando ha mantenuto le aspettative con una favoritissima Giselle Ors. A seguire mette il timbro anche sulla terza prova in sulky al potente Fuoco Dei Venti, ma il vero colpo da maestro arriva con la prestigiosa corsa TrisQuartèQuintè nazionale. Zaccherini coglie una partenza perfetta e parcheggia comodo in seconda posizione dietro alla veloce Chiquitita. Le posizioni non cambiano fino ai 700 metri finali quando la leader prova ad allungare il passo, ma Enterprise As sposta all’esterno e accende il match. 🔗 Leggi su Lanazione.it

