Tributi comunali Tariffe Tari invariate più equità per le fasce deboli

Fiumicino, 25 luglio 2025 – “ Nessun aumento della TARI per i cittadini”. Lo ha ribadito con forza gli assessori Vincenzo D’Intino e Stefano Costa con loro tutto il gruppo di Fratelli d’Italia, ieri in Consiglio comunale. Due le delibere al centro della discussione una relativa agli schemi di convenzione tra l’Amministrazione comunale e la partecipata Fiumicino Tributi, un atto centrale per la gestione e la riscossione dei tributi locali e delle sanzioni stradali, che segna una svolta nella governance della societĂ , l’altra, appunto relativa alle tariffe TARI. “Il dato politico è chiaro e netto: l e tariffe TARI sono rimaste invariate rispetto al 2024 –spiegano dai banchi di Fratelli d’Italia –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it