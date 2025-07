Trenord bonus legati alla puntualità | Così motiviamo tutta l’azienda a raggiungere gli obiettivi

Milano – Un premio di risultato legato all’aumento della puntualità delle corse e alla riduzione di quelle soppresse. Lo ha introdotto il nuovo amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, dopo averlo annunciato nei mesi scorsi in una seduta della Quinta Commissione del Consiglio regionale. Una scelta che non riguarda soltanto i compensi delle figure apicali dell’azienda ferroviaria lombarda, a partire da quelli dello stesso Severini, ma tutti i dipendenti, macchinisti compresi. Ovviamente la parte percentuale della retribuzione varia a seconda delle mansioni: per le figure apicali oscilla dall’8 al 20%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

