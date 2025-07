Trenini stradali la gara è da rifare | Nessuno ha i requisiti necessari

La commissione boccia tutte le istanze, e la gara per l'affidamento delle autorizzazioni al servizio con i trenini stradali è da rifare. Si conclude con un nulla di fatto il bando lanciato il mese scorso da Palazzo civico per il rilascio di due autorizzazioni per il trasporto turistico in città : un risultato che ha costretto il Comune a prorogare ulteriormente, fino al prossimo 31 ottobre, le due autorizzazioni in essere, rilasciate negli scorsi anni alle aziende Grossi Nicole e Happy Tour, così da garantire un servizio molto apprezzato da crocieristi e turisti. L'esito del bando di gara è stato pubblicato ieri.

