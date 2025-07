Treni non bastavano i lavori tra Genova e Milano | cancellazioni e stop circolazione per tutto agosto

Non bastavano i lavori sulla ferrovia tra Genova e Milano che tanto hanno allarmato pendolari e istituzioni: agosto sarà un mese di disagi anche sul nodo cittadino con cancellazioni e sospensioni della circolazione in diversi tratti, a causa di importanti cantieri che saranno attivi sia di giorno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: bastavano - lavori - genova - milano

Non bastavano i lavori. Cade un albero e via scalo di San Lorenzo in tilt - È crollato colpendo un furgone che si trovava in sosta. Un albero, caduto nella zona di San Lorenzo stamattina, giovedì 19 giugno.

La chiusura del Ponte di Bressana per lavori dal 1° giugno al 28 settembre 2025, sta paralizzando la linea ferroviaria Milano-Genova e sta creando un’estate di lavori e disagi per pendolari, turisti e aziende, nonché al trasporto merci. Il 21 giugno il Movimento Vai su Facebook

Treni, non bastavano i lavori tra Genova e Milano: cancellazioni e stop circolazione per tutto agosto; Doppia modifica nella viabilità tra Voltri e Pra': cosa cambia.