Treni extra per il weekend sulla Milano-Genova | gli orari

Treni regionali extra nella tratta Milano Rogoredo – Genova Brignole a partire da questo fine settimana. È la nuova iniziativa messa in campo dalla Regione Liguria, insieme a Trenitalia e Rfi, per garantire maggiori possibilità a chi viaggia e lenire i disagi dovuti alla chiusura della linea per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: treni - extra - milano - genova

Appelli, tentativi di mediazione e proteste: tutto caduto nel vuoto. I treni straordinari istituiti per collegare Genova a Milano via Mortara durante il periodo di chiusura del ponte di Bressana Bottarone attraverseranno sia Novi Ligure che Alessandria, ma senza fer Vai su Facebook

Treni, Bucci e Scajola 'per stop Genova-Milano ottenuti bonus' Vai su X

Treni extra per il weekend sulla Milano-Genova; Treni regionali extra tra Milano e Genova per ridurre i disagi del ponte Po, assessore Scajola: Ulteriore sforzo della Regione Liguria; Treni, lavori tratta Genova-Milano: sconti del 25% agli abbonati e oltre 100mila posti in più.

Due treni extra sulla linea Milano Genova - Nel fine settimana disagi anche per lavori sul nodo genovese ... msn.com scrive

Treni extra per il weekend sulla Milano-Genova - Da Rogoredo a Brignole per lenire i disagi dovuto al cantiere che chiude la linea a Bressana Bottarone sul ponte del Po ... Scrive msn.com