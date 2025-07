Tremolada sulle under 23 | Sono favorevole e vi dico perché Se mi chiamasse l’Inter? Ecco cosa direi

L’ex Inter Tremolada ha parlato delle under 23: «Sono favorevole per questo motivo. Se mi chiamasse l’Inter? Sarei pronto». Luca Tremolada, trequartista classe 1991 cresciuto nel settore giovanile dell’ Inter, ha parlato del futuro delle formazioni Under 23 e della sua disponibilitĂ a tornare in un progetto che valorizzi i giovani. Attualmente svincolato, Tremolada è stato ospite di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio, dove ha espresso la sua opinione sull’importanza di questi progetti. PAROLE – « Sono favorevole. Sono progetti da definire meglio, certo, ma è importante che ci siano. Innanzitutto perchĂ© le Under 23 appartengono a societĂ solide, che non fanno mancare nulla a nessuno». 🔗 Leggi su Internews24.com

