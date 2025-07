Tre operai morti dopo il crollo dell’impalcatura di un cantiere a Napoli | ennesimo incidente sul lavoro

Erano le 9:30 di questa mattina quando tre operai sono morti a Napoli a causa del cedimento di un’ impalcatura. Immediatamente la Procura di Napoli ha disposto i dovuti accertamenti nel cantiere di una palazzina di 6 piani al Vomero, tra via Domenico Ferrara e via San Giacomo dei Capri. Tre operai morti a Napoli, cade l’impalcatura di un cantiere. La Procura e il procuratore Nicola Gratteri ha subito aperto un’inchiesta e disposto un sopralluogo immediato sul luogo del grave incidente sul lavoro. Inoltre, sono anche in corso i rilievi della Polizia Scientifica, insieme agli accertamenti dell’ispettorato sul lavoro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tre operai morti dopo il crollo dell’impalcatura di un cantiere a Napoli: ennesimo incidente sul lavoro

In questa notizia si parla di: napoli - operai - morti - impalcatura

Sciopero dei metalmeccanici, in 5000 a Napoli: “Bloccheremo la nazione”. De Palma: “Operai non arrivano a fine mese” - Giornata di scioperi e manifestazioni in tutta Italia. A Napoli circa 5000 metalmeccanici hanno manifestato per chiedere il rinnovo del contratto nazionale.

Gli operai bloccano Napoli per un giorno: "Pronti a fermare il Paese" |VIDEO - Un'onda di metalmeccanici ha bloccato Napoli per mezza giornata. Sono i lavoratori e le lavoratrici che sono scese in strada pe protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale.

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: «Crolla un montacarichi, coinvolti tre operai» - Tragedia sul lavoro a via San Giacomo dei Capri a Napoli nella zona del Rione Alto. In base alle prime notizie sarebbe crollato un montacarichi e nell'incidente sarebbero stati coinvolti.

Lutto al braccio per il Napoli nella prossima amichevole (contro il Catanzaro) per commemorare le vittimi della tragedia accaduta oggi al Vomero, dove tre operai sono morti a causa del crollo di un'impalcatura, oltre che le vittime degli incidenti sul lavoro # Vai su X

Tragedia in un cantiere in via Domenico Fontana nella zona del Rione Alto a Napoli. A causa del crollo di una impalcatura sulla quale stavano lavorando, tre operai sono precipitati al suolo e sono morti. Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano imp Vai su Facebook

Tragedia sul lavoro a Napoli: tre operai morti dopo il crollo dell’impalcatura su cui lavoravano; Impalcatura cede in cantiere a Napoli, tre operai morti dopo il volo dal ponteggio all'Arenella; A Napoli muoiono tre operai. “Tragedia insostenibile”.

Napoli, chi sono i tre operai morti al Rione Alto: la tragedia in cantiere - Dramma al Rione Alto: in un cantiere all'interno di un palazzo in via Domenico Fontana un cestello montacarichi di un'impalcatura e ... Scrive msn.com

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: cestello montacarichi si ribalta, morti tre operai - Secondo una prima ipotesi, il cestello montacarichi dell'impalcatura mobile si sarebbe ... Riporta leggo.it