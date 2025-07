Tre operai morti a Napoli in un cantiere | caduti da un montacarichi

Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli. I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri. L’incidente si è verificato alle 9.40. Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano impegnati in lavori di manutenzione ad una palazzina di 8 piani: si stavano portando sul tetto dell’edificio quando è improvvisamente crollato il ponteggio mobile. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i primi rilievi a cura della Polizia, coordinata dal pubblico ministero di turno della procura. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

