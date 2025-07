Tre civette intrappolate nel camino.

Carpineti, 25 luglio 2025 – Tre civette sul camino. ma non è una filastrocca. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Carpineti, dove i vigili del fuoco di Castelnovo Monti sono intervenuti per liberare tre piccoli rapaci rimasti intrappolati nella canna fumaria di un’abitazione nel centro del paese. Le civette avevano iniziato a farsi sentire già da qualche giorno, probabilmente cadute accidentalmente all’interno del camino. In un primo momento sembravano essere solo due, poi si è scoperto che c’era anche una terza malcapitata. I residenti, allarmati dai versi provenienti dal camino, hanno subito allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

