Tre amici in Vespa fino Capo Nord

Tre amici, tre Vespa, oltre 11mila chilometri tra andata e ritorno, dall’Italia, a Capo Nord, in Norvegia. Tra i tre amici c’è il Flavio Trezzi, 69 anni compiuti durante il viaggio, di Carate Brianza ma socio del Vespa Club di Bulciago con la sua Vespa 300 GTS. Gli altri due compagni sono Massimo Berlenga di 68 anni Pordenone, e zio Moreno Morandi, di 64 anni di Medolla, Emilia Romagna. I tre sono partiti il 4 luglio e nei giorni scorsi, il 14 luglio, sono arrivati a destinazione a Capo Nord. Flavio è come se avesse portato fino al limitare del Circolo polare artico pure tutti gli altri vespisti del Vespa Club di Bulciago, la sua seconda famiglia, di cui ha sventolato il vessillo proprio ai piedi dell’iconico monumento che segna Capo Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre amici in Vespa fino Capo Nord

In questa notizia si parla di: vespa - amici - capo - nord

La Serie A irrompe tra la finale di Amici, l’ultima di Fazio e l’ennesima di Vespa - Si preannuncia una domenica sera – 18 maggio 2025 – piuttosto affollata in TV, dove arriva Amici con la finale (non in onda sabato per non sovrapporsi all’ Eurovision ), Che Tempo Che Fa chiude la stagione e, soprattutto, irrompe la Serie A con tutte le partite fissate alle 20:45.

Tre amici in Vespa fino Capo Nord; Il Vespa Club Bulciago arriva fino a Capo Nord grazie al socio Flavio Trezzi; Per festeggiare i 50 anni, partono in Vespa per Capo Nord: impresa da 4.870 km.

Tre amici in Vespa fino Capo Nord - Tre amici, tre Vespa, oltre 11mila chilometri tra andata e ritorno, dall’Italia, a Capo Nord, in Norvegia. Riporta ilgiorno.it

Il Vespa Club Bulciago arriva fino a Capo Nord grazie al socio Flavio Trezzi - Un viaggio straordinario quello compiuto da Flavio Trezzi, socio del Vespa Club Bulciago. Come scrive casateonline.it