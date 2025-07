Tratta ferroviaria AC AV Napoli-Bari in arrivo risorse per le compensazioni ai comuni dell' Irpinia e del Sannio

Dopo mesi di riunioni, alcune risalenti addirittura a prima della pandemia da Covid, finalmente martedì prossimo 29 luglio alle ore 15.00 tutti i Sindaci dei Comuni interessati alla realizzazione del terzo e quarto lotto della tratta ferroviaria ACAV Napoli Bari (e precisamente Dugenta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: tratta - ferroviaria - napoli - bari

Pomigliano, cittadini in mobilitazione: “No alla chiusura totale della tratta ferroviaria EAV Napoli–Baiano” - Pomigliano d’Arco – I cittadini alzano la voce contro la sospensione totale per tre mesi del servizio ferroviario EAV sulla linea Napoli–Baiano.

Lavori sulla tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia, chiude il passaggio a livello in via Leone XIII - L’ufficio Mobilità e Traffico della polizia locale di Foggia informa che la prossima settimana, per lavori di manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario nell’ambito della BOT di Bari, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare sul passaggio a livello in corrispondenza del Km.

Lavori sulla tratta ferroviaria, chiude il passaggio a livello in via Leone XIII: cambiano corse Ataf - L’ufficio Mobilità e Traffico della polizia locale di Foggia informa che la prossima settimana, per lavori di manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario nell’ambito della BOT di Bari, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare sul passaggio a livello in corrispondenza del Km.

Webuild e la linea ferroviaria AV Napoli-Bari, con la prima galleria in Italia con scavo iperbarico https://tinyurl.com/25wd37ud Vai su X

• dalle ore 23.30 di sabato 26 luglio alle ore 15.30 di domenica 27 luglio • lavori inerenti all’Itinerario Alta Velocità /Alta Capacità Napoli - Bari Nell’ambito del programma di acceleramento dei lavori sull’itinerario Alta Velocità /Alta Capacità Napoli – Bari, Rete F Vai su Facebook

Tratta ferroviaria AC/AV Napoli-Bari, in arrivo risorse per le compensazioni ai comuni dell'Irpinia e del Sannio; Passo in avanti per la nuova linea ferroviaria Bari-Napoli: completata galleria realizzata con tecnica iperbarica; Entro fine 2025 aprirĂ la prima tratta della linea AV tra Napoli e Bari.

Alta velocità Napoli-Bari, nuovo cavalcaferrovia gestito dalla Provincia - La Provincia di Benevento ha preso in carico il cavalcaferrovia sulla strada provinciale 106 in territorio di Ponte nell’ambito del progetto ... Scrive msn.com

Napoli-Bari più vicine: alla fine dell'anno saranno collegate in 2 ore e 40 minuti - É stata completata ieri, infatti, la Galleria Casalnuovo sulla tratta Napoli- Segnala quotidiano.net