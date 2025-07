Trasporto eccezionale per il primo yacht realizzato nel porto di Civitavecchia

Civitavecchia 25 luglio 2025 – La notte tra giovedì e venerdì nel porto di Civitavecchia è stato effettuato, per la prima volta, il t rasporto eccezionale dello scafo del primo Yacht di 45 metri, la costruzione C114, dal cantiere navale Tankoa Yachts S.p.A. sino alla banchina n. 31 del porto di Civitavecchia. Lo yacht nella nottata è stato posizionato, con l’ausilio di una gru, su dei carrelli (che sostengono un peso di circa 250 tonnellate) e dal cantiere in località “La Mattonara” è arrivato sino alla banchina 31 dove, tra oggi e domani, sarà poi imbarcato sulla nave general cargo barge Karsal diretta a Genova, per essere ultimato e varato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

