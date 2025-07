Trasloca il reparto diabetici Da Muraglia al S Salvatore | andrà sopra l’ex Cardiologia

Il reparto di diabetologia trasloca da Muraglia al San Salvatore in via Cialdini, nel padiglione B terzo piano. "Per noi sono giorni intensi. I lavori di trasferimento sono in corso e dalla prossima settimana il servizio di assistenza sarà garantito nei locali che ci sono stati messi a disposizione, sopra la vecchia cardiologia", annuncia Paolo Muratori, presidente di Assodiabetici comunale che spiega: "Così come accadeva a Muraglia, anche nella sede che ci è stata gentilmente assegnata dall’Ast, saranno garantiti i servizi essenziali per tutti i pazienti: dalle visite, all’assistenza, alla cura, grazie al nostro staff composto da tre medici e da personale specializzato che non finiremo mai di ringraziare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

