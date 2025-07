Tragico schianto sulla statale | muore 43enne di Aversa

Tragico incidente stradale quest'oggi (25 luglio) all'alba sulla strada statale che da Teverola porta a Santa Maria Capua Vetere. Coinvolti un'automobile e un furgone. Lo scontro tra i due mezzi è stato violento e ha provocato la morte di Alberto D'Ambrosio, 43enne di Aversa, che era alla guida. 🔗 Leggi su Casertanews.it

