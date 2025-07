Tragedia sul lavoro | operaio muore schiacciato dal muletto

Un nuovo drammatico incidente sul lavoro scuote la provincia di Brescia. Nella tarda mattinata di oggi (venerdì 25 luglio), un uomo di 69 anni è morto schiacciato da un muletto. La tragedia poco dopo le 11 in via Solferino a Bagnolo Mella. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

