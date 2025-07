Tragedia sul lavoro a Napoli | tre operai morti dopo il crollo dell’impalcatura su cui lavoravano

Ancora una tragedia sul lavoro scuote l’Italia. Tre operai hanno perso la vita questa mattina a Napoli, nel quartiere Vomero, dopo il crollo di un ponteggio mobile su cui stavano lavorando. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:40 in via Domenico Fontana, nei pressi dell’incrocio con via San Giacomo dei Capri, in una zona residenziale al confine con l’Arenella. Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano eseguendo lavori di manutenzione su un edificio di sei piani quando, per cause ancora da accertare, si è verificato un guasto al montacarichi che ha fatto precipitare l’intera impalcatura. I tre operai sono morti sul colpo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tragedia sul lavoro a Napoli: tre operai morti dopo il crollo dell’impalcatura su cui lavoravano

In questa notizia si parla di: tragedia - lavoro - napoli - operai

