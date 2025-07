Tragedia sul lavoro a Napoli | muoiono Ciro Pierro Luigi Romano e Vincenzo Del Grosso Il sindaco Manfredi | È un giorno di dolore

Una nuova tragedia sul lavoro scuote la cittĂ . Tre operai sono morti questa mattina nel quartiere Arenella, precipitati da un’altezza di circa venti metri dopo il ribaltamento di un cestello elevatore. Le vittime sono Ciro Pierro, 62 anni, di Calvizzano, Luigi Romano, 67, di Arzano, e Vincenzo Del Grosso, 54 anni, residente nel rione SanitĂ . L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 nei pressi di un condominio di via Giacomo dei Capri, dove erano in corso lavori per la sostituzione della guaina del terrazzo, affidati all’impresa edile Pietroluongo. I tre operai stavano raggiungendo il tetto dell’edificio di sette piani quando, per cause ancora da accertare, il cestello montacarichi – parte di un’impalcatura mobile presa a noleggio – si è inclinato improvvisamente, facendo precipitare gli uomini nel vuoto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Š Laprimapagina.it - Tragedia sul lavoro a Napoli: muoiono Ciro Pierro, Luigi Romano e Vincenzo Del Grosso. Il sindaco Manfredi: “È un giorno di dolore”

