Tragedia in India | crolla il tetto di una scuola morti diversi piccoli alunni

Un drammatico crollo ha colpito una scuola nello stato indiano dell’Uttarakhand, al confine con il Rajasthan, provocando la morte di almeno 10 bambini di etĂ compresa tra i cinque e i dodici anni. L’edificio, situato nel distretto montuoso di Bageshwar, non ha retto alle violente piogge monsoniche che da settimane flagellano l’Asia centrale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

