Tragedia al Vomero crolla impalcatura | tre operai perdono la vita

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente sul lavoro in via Domenico Fontana. Tre operai sono morti questa mattina a Napoli, nel quartiere Vomero, a causa del crollo improvviso di un ponteggio mobile. L’incidente si è verificato poco dopo le 9:30 in via Domenico Fontana, mentre i lavoratori erano impegnati in interventi di manutenzione su un edificio di sei piani. La ricostruzione dei fatti. Secondo le prime informazioni, il ponteggio mobile su cui si trovavano i tre operai ha ceduto all’improvviso, facendo precipitare i lavoratori nel vuoto. L’impatto è stato fatale e non ha lasciato loro scampo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia al Vomero, crolla impalcatura: tre operai perdono la vita

In questa notizia si parla di: vomero - operai - tragedia - crolla

Crolla impalcatura a Napoli, morti 3 operai al Vomero - (Adnkronos) – Tre operai sono morti oggi per il crollo di un’impalcatura mobile a Napoli. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9:30 di questa mattina in via Domenico Fontana, nel quartiere Vomero.

Napoli, morti tre operai al Vomero: fatale il crollo del ponteggio mobile mentre stavano ristrutturando una palazzina - Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli. I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri, quartiere Vomero.

Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai - Ennesimo incidente sul lavoro. Tre operai sono morti dopo essere caduti da un montacarichi in un cantiere a Napoli.

Crolla un'impalcatura mobile: morti tre operai; Montacarichi crolla dal sesto piano, morti tre operai; Napoli, crolla montacarichi all’Arenella: morti 3 operai.

Lavoro, terribile tragedia a Napoli: crolla impalcatura, morti tre operai - Terribile tragedia questa mattina in via San Giacomo dei Capri, zona Vomero. Lo riporta msn.com

Napoli, crolla montacarichi al Vomero: morti 3 operai - Tragico incidente sul lavoro a Napoli, al Vomero: tre operai sono morti per un incidente legato a un montacarichi. Riporta msn.com