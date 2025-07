Tragedia al Vomero | cedono le sbarre d’acciaio tre operai precipitano nel vuoto

Il cedimento strutturale che ha causato la morte di tre operai al Vomero rappresenta un caso emblematico delle criticitĂ del sistema di sicurezza nei cantieri italiani. L’incidente, avvenuto durante lavori condominiali di manutenzione ordinaria, ha riacceso il confronto tra istituzioni, sindacati e operatori del settore sulla necessitĂ di riforme strutturali. La dinamica dell’incidente appare chiara: il ponteggio mobile utilizzato dalla ditta Pietrolungo ha ceduto strutturalmente nella parte alta, dove era agganciato il cestello con i tre operai. Gli investigatori della Questura di Napoli, coordinati dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e dal sostituto Stella Castaldo, stanno verificando se il sovraccarico causato dal materiale trasportato abbia contribuito al cedimento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tragedia al Vomero: cedono le sbarre d’acciaio, tre operai precipitano nel vuoto”

In questa notizia si parla di: vomero - operai - tragedia - cedono

Crolla impalcatura a Napoli, morti 3 operai al Vomero - (Adnkronos) – Tre operai sono morti oggi per il crollo di un’impalcatura mobile a Napoli. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9:30 di questa mattina in via Domenico Fontana, nel quartiere Vomero.

Napoli, morti tre operai al Vomero: fatale il crollo del ponteggio mobile mentre stavano ristrutturando una palazzina - Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli. I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri, quartiere Vomero.

Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai - Ennesimo incidente sul lavoro. Tre operai sono morti dopo essere caduti da un montacarichi in un cantiere a Napoli.

Tragedia al Vomero, precipita montacarichi: morti 3 operai - Napoli– Una tragedia sul lavoro ha scosso il quartiere Vomero questa mattina. cronachedellacampania.it scrive

Tragedia del Vomero, la Procura vuole accertare le responsabilità - La testimonianza: "Un boato infernale, poi le urla", Il sindaco Manfredi: "Giorno di dolore, serve più sicurezza" #tragedia #operai #vomero ... Da cronachedellacampania.it