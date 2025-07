Tragedia a Napoli | tre operai precipitano dall’ottavo piano tutti morti sul colpo

NAPOLI, 25 LUGLIO 2025 – Dramma questa mattina in via Domenico Fontana, nel quartiere Arenella di Napoli, dove tre operai hanno perso la vita precipitando dall'ottavo piano di un edificio durante un intervento di pulizia e manutenzione. I tre giovani lavoratori si trovavano su un cestello elevatore quando, per cause ancora da accertare, il meccanismo si è improvvisamente aperto, facendo precipitare nel vuoto tutti gli occupanti. Il cestello da cui sono precipitati La tragedia si è consumata intorno alle 9:30. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, ma per i tre operai non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

In questa notizia si parla di: tragedia - napoli - operai - precipitano

